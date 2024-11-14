Сначала «тёрки» с властями Бразилии, теперь Италии: на слова Маска отреагировали

Опубликовано 14 ноября 2024, 18:261 мин.
Сначала «тёрки» с властями Бразилии, теперь Италии: на слова Маска отреагировалиПрезидент Италии отреагировал на критику Илона Маска
Президент Италии Серджио Маттарелла призвал Илона Маска «уважать суверенитет Италии» и воздерживаться от советов по внутренним делам страны. Конфликт между Маском и правительством Италии возник 12 ноября, когда предприниматель на своей странице в социальной сети отреагировал на решение римского суда, отменившего депортацию семи нелегальных мигрантов в Албанию. Маск посоветовал ответственным за это решение уйти в отставку.
Маттарелла подчеркнул, что Италия самостоятельно принимает решения в соответствии с Конституцией. Он добавил, что любой человек, особенно если он намерен занять важную роль в администрации дружественной и союзной страны, должен уважать суверенитет других и не должен давать незапрашиваемые советы.
Этот инцидент стал продолжением критики Маска, который в августе раскритиковал решение Верховного суда Бразилии приостановить работу его платформы X (ранее Twitter) в стране. Маск обвинил судью Александра де Мораеса в подрыве демократических ценностей ради политической выгоды.