Сначала «тёрки» с властями Бразилии, теперь Италии: на слова Маска отреагировали

Маттарелла подчеркнул, что Италия самостоятельно принимает решения в соответствии с Конституцией. Он добавил, что любой человек, особенно если он намерен занять важную роль в администрации дружественной и союзной страны, должен уважать суверенитет других и не должен давать незапрашиваемые советы.

Этот инцидент стал продолжением критики Маска, который в августе раскритиковал решение Верховного суда Бразилии приостановить работу его платформы X (ранее Twitter) в стране. Маск обвинил судью Александра де Мораеса в подрыве демократических ценностей ради политической выгоды.