Snapchat начал использовать селфи пользователей в рекламе

По словам Эмануэля Майберга из 404 Media, условия предоставления услуг Snapchat оставляют за собой право использовать созданные искусственным интеллектом изображения пользователей в рекламе, хотя пользователи могут отказаться от этого, эта настройка включена по умолчанию.

На странице поддержки Snapchat объясняется, что изображения, сделанные с помощью инструмента «Мое селфи», используются для создания, например, стикеров. Однако один из пользователей Reddit сообщил, что увидел рекламу с изображением, сгенерированным искусственным интеллектом, которое очень напоминало его самого, включая такие детали, как лицо, волосы, одежду и даже предметы в его доме. Snapchat отреагировал на это сообщение, заявив, что, хотя он не может подтвердить конкретный случай, он не позволяет рекламодателям напрямую получать доступ к этим данным.