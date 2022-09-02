Snapchat закрывает популярное в России приложение для слежки за друзьями

Гендиректор Snapchat Эван Шпигель заявил, что компания пытается сократить расходы. Первым шагом для этого станет закрытие популярного в России сервиса для обмена местоположением Zenly.

Кроме этого, Snapchat сократил 20% сотрудников, остановил разработку игр, музыкального приложения Voisey, также компания больше не будет заниматься дронами Pixy. При этом Snapchat намерен сосредоточиться на дополненной реальности.

Zenly – приложение, позволяющее делиться своим местоположением с друзьями. Оно обрело большую популярность в России. В 2021 году количество пользователей приложения достигло 12.1 миллиона.