Собственный мессенджер Samsung закроют 6 июля

Изменения не затронут владельцев смартфонов на Android 11 и старше, однако на старых смарт-часах Galaxy Watch под управлением Tizen OS пропадет доступ к полной истории переписки. Хотя функция приема и отправки новых сообщений сохранится.

Вместо Samsung Messages компания рекомендует перейти на Google Messages. Процесс займет не потребует переноса данных, старые сообщения останутся на месте.

Samsung Messages сопровождала смартфоны Galaxy с момента их появления в конце 2000-х. А в 2020-х Samsung начала добавлять туда поддержку протокола RCS, что не помешало компании в 2025 году отказаться от программы на новых флагманах в пользу Google Messages.