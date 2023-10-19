«Социальный» подход Apple в AR-очках — то, что другие должны были сделать давно

«Социальный» подход Apple в AR-очках — то, что другие должны были сделать давноВ частности, Meta
Готовящаяся к выпуску гарнитура Vision Pro компании Apple предлагает особый подход к социальному взаимодействию в метавселенной. В отличие от Meta*, которая ориентирована на создание сети виртуальных незнакомцев и пользовательского контента, Apple стремится сделать приоритетным социальное взаимодействие между друзьями и уже знакомыми людьми.
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Технологический гигант намерен использовать существующую функцию SharePlay для того, чтобы многие собственные приложения, включая Apple TV, Apple Music и Photos, с самого начала были социальными по своей сути. Apple также ожидает, что ее примеру последуют сторонние разработчики.
Более того, компания отказывается от создания собственного списка друзей для пользователей Vision Pro и делает акцент на использовании существующих личных сетей для социального взаимодействия. Такой подход, ориентированный на пользователя и «социальный по умолчанию», может выделить метавселенную Apple на фоне разрозненного ландшафта социальных приложений Meta*.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена