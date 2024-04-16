Соцсеть авторов Instagram* проиграла «битву» и ушла с рынка Турции

TCA утверждает, что Metaзлоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, автоматически объединяя данные пользователей между аккаунтами Threads и Instagram* без получения явного согласия пользователей. Такая практика нарушает турецкие правила конфиденциальности данных.

Meta* утверждает, что соблюдает турецкое законодательство, и планирует обжаловать решение. Однако это не первый случай, когда компания сталкивается с регулятивными мерами в Европе. В 2021 году компания была оштрафована за аналогичные нарушения конфиденциальности данных в ЕС и была вынуждена продать Giphy из-за проблем с конкуренцией.

Для Турции это тоже не новая территория. В 2022 году компания Metaбыла оштрафована за объединение данных пользователей на своих платформах, а в начале этого года за несоблюдение требований были наложены дополнительные ежедневные штрафы. TCA утверждал, что уведомление Meta о совместном использовании данных не было прозрачным.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена