Соцсеть Bluesky сняла запрет на регистрацию глав государств

Это решение связано с недавними усилиями Bluesky по развитию платформы. Запустившись в феврале 2023 года по системе приглашений, они открылись для публики в феврале 2024 года. Они также внедрили новые инструменты модерации, чтобы справиться с проблемами растущей социальной сети.

Первоначальные «колебания» Bluesky были вызваны опасениями по поводу управления «уникальными потребностями» выдающихся личностей. В мае прошлого года они посоветовали пользователям уведомлять службу поддержки, прежде чем приглашать «видных деятелей». Однако, имея более 5 миллионов пользователей, в том числе 1 миллион после отказа от пригласительных кодов, Bluesky, похоже, уверена, что сможет «справиться со сложностями, связанными с присоединением мировых лидеров к платформе».