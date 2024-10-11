Соцсеть Bluesky создала аккаунт в соцсети Threads* и начала «воровать» аудиторию

Опубликовано 11 октября 2024, 16:301 мин.
Соцсеть Bluesky создала аккаунт в соцсети Threads* и начала «воровать» аудиториюНа фоне недовольства политикой модерации Meta*
Децентрализованная платформа Bluesky привлекла внимание пользователей Threads* на фоне растущего недовольства политикой модерации Meta*. В ответ на жалобы о чрезмерной модерации контента и так называемых «ловушках для вовлеченности» на Threads*, Bluesky создала свой аккаунт в соцсети Meta*, предложив себя в качестве альтернативы.
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Bluesky, который предоставляет пользователям больше контроля над алгоритмами и модерацией контента, попал в тренды Threadsоколо двух дней назад и всё еще держится там. Платформа позволяет пользователям настраивать свои социальные ленты и даже запускать собственные службы модерации, что резко контрастирует с централизованным подходом Meta.
В одном из постов Bluesky иронично написал: «Мы не принадлежим миллиардеру… Ваш социальный опыт должен быть настроен вами». Это сообщение вызвало отклик у пользователей Threads*, что, что мнению некоторых экспертов, привело к увеличению доли пользователей децентрализованной соцсети.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена