Соцсеть Bluesky создала аккаунт в соцсети Threads* и начала «воровать» аудиторию

Bluesky, который предоставляет пользователям больше контроля над алгоритмами и модерацией контента, попал в тренды Threadsоколо двух дней назад и всё еще держится там. Платформа позволяет пользователям настраивать свои социальные ленты и даже запускать собственные службы модерации, что резко контрастирует с централизованным подходом Meta.

В одном из постов Bluesky иронично написал: «Мы не принадлежим миллиардеру… Ваш социальный опыт должен быть настроен вами». Это сообщение вызвало отклик у пользователей Threads*, что, что мнению некоторых экспертов, привело к увеличению доли пользователей децентрализованной соцсети.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена