Соцсеть Bluesky стало одной из немногих отказавшихся обучать ИИ на данных людей

Опубликовано 17 ноября 2024, 07:301 мин.
Соцсеть Bluesky стало одной из немногих отказавшихся обучать ИИ на данных людейОбещает не использовать публикации
Децентрализованная соцсеть Bluesky, которая резко набрала популярность после выборов в США, заявила, что не будет использовать публикации пользователей для обучения генеративных систем ИИ.
© Bluesky
Это решение резко контрастирует с другими платформами, такими как X (ранее Twitter) и *Threads, которые позволяют себе подобные практики. Заявление Bluesky совпало с введением X новых условий, позволяющих третьим сторонам использовать пользовательский контент для обучения ИИ.
Bluesky подчеркнула, что защищает контент создателей. При этом платформа применяет ИИ для модерации контента и работы основной ленты на алгоритмах, но эти системы не обучаются на пользовательских данных.
Правда, текущий файл robots. txt Bluesky не блокирует сканирование данных компаниями ИИ, такими как OpenAI или Google. Представитель компании отметил этот недостаток.