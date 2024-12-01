«Соцсеть будущего» Bluesky ужесточила политику использования

Новые правила Bluesky требуют, чтобы пародийные, фанатские и сатирические аккаунты четко обозначали себя. Если они этого не сделают, то будут удаляться. Платформа также борется с подменой, когда пользователи выдают себя за кого-то, чтобы получить подписчиков, а затем меняют информацию о себе обратно.

Эти изменения произошли после того, как стороннее исследование показало, что 44% наиболее популярных аккаунтов Bluesky имеют двойников.