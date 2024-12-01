«Соцсеть будущего» Bluesky ужесточила политику использования

Опубликовано 01 декабря 2024, 11:551 мин.
«Соцсеть будущего» Bluesky ужесточила политику использованиявыдачи себя за других на фоне проблем с верификацией
Bluesky обновила свою политику в отношении «выдачи себя за других пользователей» после того, как в ходе расследования были выявлены проблемы с поддельными аккаунтами. Теперь платформа занимает более «агрессивную» позицию по удалению самозванцев. Поскольку на Bluesky отсутствует традиционная система верификации, пользователи могут заявить о себе, связав свой аккаунт с личным доменом, но этот процесс не так прост, как плата за галочку в Twitter.
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Новые правила Bluesky требуют, чтобы пародийные, фанатские и сатирические аккаунты четко обозначали себя. Если они этого не сделают, то будут удаляться. Платформа также борется с подменой, когда пользователи выдают себя за кого-то, чтобы получить подписчиков, а затем меняют информацию о себе обратно.
Эти изменения произошли после того, как стороннее исследование показало, что 44% наиболее популярных аккаунтов Bluesky имеют двойников.