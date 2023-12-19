Соцсеть Илона Маска и проверки ЕС: почему у миллиардера столько проблем

Представители ЕС выражают беспокойство по поводу новых функций, введенных Маском, в частности, ставят под сомнение маркировку насильственного контента без последовательных графических предупреждений. Кроме того, в расследовании рассматривается вопрос о надежности синих галочек, которые раньше были доступны только проверенным пользователям, а теперь распространяются и на платных подписчиков, что может способствовать мошенничеству и дезинформации.

Власти ЕС также поднимают вопросы о программе X по проверке фактов, за чем следят сами пользователи соцсети, Community Notes, ее эффективности на других языках, кроме английского, и ее оперативности во время выборов. В рамках расследования также высказывается обеспокоенность тем, что модерация контента сосредоточена преимущественно на английском языке, а количество модераторов на других языках значительно отличается.

X стала первой крупной платформой, в отношении которой было проведено официальное расследование в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, что свидетельствует о сдвигах в привлечении технологических гигантов к ответственности.