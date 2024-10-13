Опубликовано 13 октября 2024, 10:301 мин.
Соцсеть Илона Маска начала восстанавливать «рекламные связи»X и Unilever достигли соглашения
Платформа Илона Маска, X (ранее Twitter), достигла соглашения с Unilever, что позволит крупной компании по производству упаковки вернуться в соцсеть со своей рекламой. Это решение было принято после того, как X исключил Unilever из списка рекламодателей, которые прекратили покупки рекламы, и на которых компания подала в суд. В сообщении X выразила удовлетворение достигнутым соглашением и надежду на более широкое разрешение ситуации в отрасли.
С момента прихода Маска к власти X активно поднимала судебные иски против различных организаций, включая некоммерческую организацию Media Matters for America, которая сообщила о том, что крупные бренды якобы рекламировались рядом с экстремистским контентом. Эта ситуация привела к значительному сокращению рекламы от таких брендов, как IBM, и спровоцировала антимонопольный иск против Всемирной федерации рекламодателей (WFA).
Хотя детали соглашения между X и Unilever остаются неясными, подразумевается, что Unilever, возможно, пошла на уступки.
Напомним, что, по разным сообщениям, X потерял около 80% своего рекламного дохода с момента приобретения Маском.