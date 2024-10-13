Соцсеть Илона Маска начала восстанавливать «рекламные связи»

С момента прихода Маска к власти X активно поднимала судебные иски против различных организаций, включая некоммерческую организацию Media Matters for America, которая сообщила о том, что крупные бренды якобы рекламировались рядом с экстремистским контентом. Эта ситуация привела к значительному сокращению рекламы от таких брендов, как IBM, и спровоцировала антимонопольный иск против Всемирной федерации рекламодателей (WFA).

Хотя детали соглашения между X и Unilever остаются неясными, подразумевается, что Unilever, возможно, пошла на уступки.

Напомним, что, по разным сообщениям, X потерял около 80% своего рекламного дохода с момента приобретения Маском.