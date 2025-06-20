Соцсеть Илона Маска подала в суд на власти штата  Нью‑Йорк

Опубликовано 20 июня 2025, 00:451 мин.
Соцсеть Илона Маска подала в суд на власти штата Нью‑ЙоркИз‑за закона о прозрачности модерации
X Илона Маска подала в федеральный суд на штат Нью‑Йорк, требуя признать неконституционным новый закон о «прозрачности соцсетей». Документ, подписанный губернатором штата Кэти Хокул в конце 2024 года и готовый вступить в силу этой осенью, обязывает все крупные платформы дважды в год публиковать отчёты. В них нужно объяснять, что такое «язык вражды», экстремистский контент и дезинформация, показывать собственные правила модерации, а также цифры: сколько постов отметили, какие меры приняли и сколько людей увидели спорный материал.
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X считает, что такой отчёт заставит компании «самоцензурироваться» и нарушает Первую поправку Конституции США, а также федеральный закон 1996 года, который разрешил онлайн‑платформам самим решать, что удалять или оставлять. Представители Маска называют требование «политически мотивированным давлением».
Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс заявила, что закон разработан для повышения ответственности и что её ведомство готово защищать его в суде.
Похожий закон в Калифорнии X уже успешно оспорила: осенью 2024 года апелляционный суд приостановил его действие, и власти штата позже согласились не применять спорные пункты.