Соцсеть Илона Маска подала в суд на власти штата  Нью‑Йорк

X считает, что такой отчёт заставит компании «самоцензурироваться» и нарушает Первую поправку Конституции США, а также федеральный закон 1996 года, который разрешил онлайн‑платформам самим решать, что удалять или оставлять. Представители Маска называют требование «политически мотивированным давлением».

Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс заявила, что закон разработан для повышения ответственности и что её ведомство готово защищать его в суде.

Похожий закон в Калифорнии X уже успешно оспорила: осенью 2024 года апелляционный суд приостановил его действие, и власти штата позже согласились не применять спорные пункты.