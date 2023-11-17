Соцсеть-конкурент Twitter «нового поколения» набрал 1 млн пользователей за два месяца

Чтобы сделать свой след еще более глубоким, Bluesky собирается представить свой публичный веб-интерфейс к концу этого месяца. Ожидается, что этот шаг повысит доступность сервиса и привлечет более широкую аудиторию, особенно журналистов и создателей контента, которые до сих пор сталкивались с ограничениями при просмотре ссылок без авторизации.

Но это еще не все - Bluesky готовится к созданию федерации, запуск которой намечен на начало следующего года. Децентрализованная платформа, пока доступная только по приглашениям, призвана предоставить пользователям возможность размещать информацию через различных провайдеров, отказавшись от централизованной модели, доминирующей в основных социальных сетях.

По мере того как Bluesky продолжает развиваться, недавние дополнения, такие как мобильные push-уведомления, проверка электронной почты и улучшение доступности, подчеркивают ее стремление к созданию «удобных и инклюзивных» социальных сетей.