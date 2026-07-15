Опубликовано 15 июля 2026, 15:001 мин.
Соцсеть Маска X изменила алгоритм, чтобы лента стала меньше походить на «поле боя»Будет дружелюбная атмосфера. Наверное
В алгоритмы X (бывший Twitter) внесли небольшие, но важные изменения. Теперь, как пишут СМИ, в ленте и под постами пользователей будут чаще показываться записи от «взаимных» подписчиков. То бишь людей, на которых вы (например) подписаны и которые подписаны на вас в ответ.
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Глава по продуктам Никита Бир объяснил, что раньше алгоритм «упускал этот важный фактор», и из-за этого в обсуждениях чаще появлялись незнакомые люди. В результате, как пишут СМИ, раздел с ответами «порой напоминал поле боя», где сталкиваются совершенно разные мнения. Теперь же разработчики надеются, что общение станет «более уютным».