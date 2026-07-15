Соцсеть Маска X изменила алгоритм, чтобы лента стала меньше походить на «поле боя»

Будет дружелюбная атмосфера. Наверное

В алгоритмы X (бывший Twitter) внесли небольшие, но важные изменения. Теперь, как пишут СМИ, в ленте и под постами пользователей будут чаще показываться записи от «взаимных» подписчиков. То бишь людей, на которых вы (например) подписаны и которые подписаны на вас в ответ.