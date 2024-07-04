Соцсеть Snapchat начала брать деньги за размещение виртуального дома на карте

Опубликовано 04 июля 2024, 00:00
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Соцсеть Snapchat начала брать деньги за размещение виртуального дома на картеЕсли своё жилье, то только такое
Snapchat ввел новую функцию для своих платных подписчиков Snapchat Plus, позволяющую им создавать и демонстрировать виртуальные дома на карте Snap Map. От скромных жилищ до грандиозных замков - любой каприз за ваши деньги.
Функция позволяет пользователям в любое время просматривать свои дома на Snap Map, которыми также можно поделиться с друзьями и подписчиками. В настоящее время Snap Map - это новый способ отличить местоположение пользователя от стандартных маркеров на карте, но в будущем эта функция может расшириться до интерактивных AR-приложений, подобных Pokémon Go, считают в компании.
Помимо настройки виртуальных домов, Snapchat расширяет свою платформу и другими обновлениями. Премиум-подписчики вскоре получат такие функции, как питомцы-компаньоны для битмодзи в чатах. Беспоатные пользователи смогут рассчитывать на новые ИИ-маски, включая те, которые изменяют внешность, например, превращая пользователей в пятилетних детей, пишут СМИ.