Соцсеть Snapchat начала брать деньги за размещение виртуального дома на карте

Функция позволяет пользователям в любое время просматривать свои дома на Snap Map, которыми также можно поделиться с друзьями и подписчиками. В настоящее время Snap Map - это новый способ отличить местоположение пользователя от стандартных маркеров на карте, но в будущем эта функция может расшириться до интерактивных AR-приложений, подобных Pokémon Go, считают в компании.