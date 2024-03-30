Соцсеть Snapchat «научилась» создавать стикеры с животными, но это платно

Опубликовано 30 марта 2024, 05:15
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Соцсеть Snapchat «научилась» создавать стикеры с животными, но это платноБитмодзи домашних животных, созданные ИИ
Подписка Snapchat+ стала для некоторых «весомее» с появлением битмодзи домашних животных, которых рисует ИИ. Эта эксклюзивная функция для подписчиков позволит превратить пушистого друга в мультяшный аватар.
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Возможности настройки ограничены по сравнению с человеческими битмодзи. Однако пока не стоит ждать фирменных аксессуарах для питомцев — они пока остаются эксклюзивными для человеческих битмодзи.
С момента запуска Snapchat+ в 2022 году компания планомерно внедряет ИИ-функции, такие как ассистент MyAI, и функции, работающие от камеры, например Dreams. Snapchat+ насчитывает более 7 миллионов подписчиков.
Новое обновление также принесет заранее разработанные макеты редактирование видео, жесты для управления и загрузка более длительных видео.