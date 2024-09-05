Соцсеть Snapchat решила добавить рекламу прямо в список чатов

Опубликовано 05 сентября 2024, 07:301 мин.
Соцсеть Snapchat решила добавить рекламу прямо в список чатовСпорный формат
Snapchat собирается протестировать новый спорный формат рекламы, интегрировав спонсорские сообщения непосредственно в списки чатов пользователей. По словам генерального директора Эвана Шпигеля, новая функция, получившая название «Sponsored Snaps», будет отображать рекламу бренда в виде непрочитанных сообщений.
Шпигель объяснил, что эти Sponsored Snaps будут появляться без push-уведомлений, и пользователи смогут выбирать, открывать их или нет. В памятке также подчеркивается, что, хотя эти объявления будут видны в интерфейсе чата, Snapchat гарантирует, что частные разговоры останутся «конфиденциальными» и «не будут использоваться в рекламных целях».
Несмотря на более чем 850 миллионов ежемесячных пользователей, рекламный бизнес Snapchat остается относительно небольшим по сравнению с другими гигантами индустрии, поэтому компания все еще борется за достижение большей прибыльности, правда, не все оценят их попытки.