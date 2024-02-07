При всей своей внешней похожести Bluesky может похвастаться ключевым отличием: децентрализацией. Построенный на открытом коде, он позволяет любому разрабатывать поверх своего ядра, что потенциально может привести к разнообразному опыту, выходящему за рамки одного приложения. Это дает пользователям возможность формировать свои социальные сети, а не «слепо принимать изменения алгоритмов», отмечают эксперты.

Bluesky предстоит нелегкий путь. Mastodon, еще одна децентрализованная платформа, уже существует, но ее техническая природа может отпугнуть новичков, а X (бывший Twitter) все еще полон фанатами, которые не хотят менять свою платформу. Однако Bluesky ставит во главу угла «удобство использования», чтобы привлечь более широкую аудиторию.

Потенциал Bluesky неоспорим, но борьба за «господство» в соцсетях еще далека от завершения. Сможет ли она занять свою собственную нишу? Только время покажет.