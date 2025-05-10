Опубликовано 10 мая 2025, 16:301 мин.
Соцсеть Threads* заполонили спамеры, которые хотят «найти друзей»Почему-то алгоритм рекомендует странные посты
Социальная сеть Threads*, принадлежащая Meta*, столкнулась с волной жалоб из-за странных постов, которые алгоритм рекомендует пользователям. В лентах всё чаще появляются сообщения от случайных аккаунтов, ищущих «друзей», часто с селфи молодых людей, утверждающих, что им 18 лет. Эти посты, несмотря на пометку «спам», отображаются в разделе с рекомендациями даже для незалогиненных пользователей.
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Проблема, видимо, связана с алгоритмом рекомендаций Threads*, который отдаёт приоритет постам с большим количеством ответов, даже если они некачественные. Такие сообщения, часто с повторяющимися фразами вроде «Ищу парня, возраст не важен», появляются не только в Threads*, но и в Instagram*, другой соцсети Meta*. Пользователи на Reddit жалуются, что им приходится прокручивать 2−4 подобных поста, чтобы найти нормальный контент.
Meta* подтвердила, что спам не должен попадать в рекомендации, но не объяснила, почему это происходит. Компания работает над улучшением модерации.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена