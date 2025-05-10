Соцсеть Threads* заполонили спамеры, которые хотят «найти друзей»

Проблема, видимо, связана с алгоритмом рекомендаций Threads*, который отдаёт приоритет постам с большим количеством ответов, даже если они некачественные. Такие сообщения, часто с повторяющимися фразами вроде «Ищу парня, возраст не важен», появляются не только в Threads*, но и в Instagram*, другой соцсети Meta*. Пользователи на Reddit жалуются, что им приходится прокручивать 2−4 подобных поста, чтобы найти нормальный контент.

Meta* подтвердила, что спам не должен попадать в рекомендации, но не объяснила, почему это происходит. Компания работает над улучшением модерации.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена