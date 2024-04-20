Соцсеть Трампа начала борьбу с гигантом Уолл-стрит

Это произошло несмотря на недавний 45-процентный рост стоимости DJT, который стал самым сильным за почти месяц. Тем не менее, акции по-прежнему падают примерно на 50% по сравнению с пиком, достигнутым в прошлом месяце.

В письме, направленном в Nasdaq, генеральный директор Trump Media Девин Нунес, бывший конгрессмен, известный своей лояльностью к Дональду Трампу, выразил опасения по поводу влияния «голых коротких продаж» на акции. Голвые короткие продажи — незаконная практика продажи акций, взятых в долг, без владения ими — могут нанести ущерб компаниям, снижая цену акций.

Trump Media утверждает, что, согласно данным, всего четыре участника рынка — включая Citadel Securities — отвечают за более чем 60% объема торгов DJT. По их мнению, такая концентрация, а также появление DJT в списке Nasdaq, потенциально свидетельствующем о неправомерных коротких продажах, указывает на манипуляции.

Citadel Securities яростно отвергла эти обвинения в язвительном пресс-релизе. Они высмеяли Нунеса, назвав его «неудачником», который сваливает свои проблемы на других, и подчеркнули свою приверженность честности.