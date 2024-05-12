Опубликовано 12 мая 2024, 10:30
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Соцсети Маска запретили изобретать собственные «законы по авторскому праву»Судья отклонил иск его платформы против компании, занимающейся кражей данных
Судья отклонил иск, поданный соцсетью Илона Маска X (бывший Twitter) против компании Bright Data, занимающейся сбором данных. X обвинила Bright Data в незаконном доступе к данным пользователей и их продаже.
Судья постановил, что X не может изобретать свою собственную систему защиты авторских прав и что поиск общедоступного пользовательского контента подпадает под действие Закона об авторском праве США, а не условий предоставления услуг X. X также не удалось доказать, что Bright Data нанесла какой-либо ущерб.
Генеральный директор Bright Data назвал это решение победой для «бизнеса, исследований и не только».
X может подать повторный иск с более весомыми доказательствами, но нынешняя позиция судьи позволяет предположить, что X будет трудно выиграть.