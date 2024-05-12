Соцсети Маска запретили изобретать собственные «законы по авторскому праву»

Судья постановил, что X не может изобретать свою собственную систему защиты авторских прав и что поиск общедоступного пользовательского контента подпадает под действие Закона об авторском праве США, а не условий предоставления услуг X. X также не удалось доказать, что Bright Data нанесла какой-либо ущерб.

Генеральный директор Bright Data назвал это решение победой для «бизнеса, исследований и не только».

X может подать повторный иск с более весомыми доказательствами, но нынешняя позиция судьи позволяет предположить, что X будет трудно выиграть.