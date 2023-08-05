Соцсети Threads* понадобился месяц, чтобы добавить меню «Поиск»

Twitter столкнулся с проблемами, когда в его конкуренте в рекордные сроки зарегистрировалось 100 млн пользователей быстрее, чем в любом другом потребительском программном продукте в истории.

Однако, как сообщает агентство Reuters, более половины этих пользователей уже давно покинули соцсеть, что как раз и говорит о необходимости дополнительных функций, которые компания планирует внедрять.

Логично, что веб-версия будет востребованной, поэтому Meta* сосредоточилась на ее внедрении. Кроме того, ранее пользователи сами отмечали необходимость создания функции поиска по содержанию постов, что было бы особенно полезно для журналистов и исследователей.

* Meta признана в РФ экстремистской и запрещена