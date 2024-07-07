Сохраните на будущее: как через заметки iPhone создать PDF-файлы

Сохраните на будущее: как через заметки iPhone создать PDF-файлыЛегко и быстро
Вот как можно создавать PDF-файлы с помощью "Заметок":
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Откройте приложение, создайте новый документ и нажмите значок "Прикрепить". Во всплывающем меню выберите "Сканировать документы". Расположите устройство над сканируемым документом, чтобы он лежал на контрастной поверхности для наглядности. Приложение обнаружит и отсканирует документ, отобразив его миниатюру для просмотра.
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Для многостраничных документов продолжайте сканирование, следуя подсказкам на экране, пока не будут захвачены все страницы. Нажмите кнопку "Сохранить", когда сканы будут готовы.
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После сканирования нажмите на миниатюру для редактирования. Отрегулируйте поля, преобразуйте в полутоновый или черно-белый формат, поверните или переснимите сканы при необходимости с помощью инструментов редактирования.
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После завершения редактирования нажмите "Готово", а затем "Сохранить", чтобы создать PDF-файл в примечаниях.
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Для файлов, уже находящихся на устройстве, используйте значок "Поделиться", выберите "Разметка" или "Печать" и следуйте подсказкам, чтобы создать PDF. Разметка позволяет делать примечания перед сохранением, а если вы нажали на "Печать", то найдите миниатюры в нижней части страницы. Долго нажмите на выбранную миниатюру, а затем нажмите на нее, и она сгенерирует PDF.
Выполнив эти несложные действия, пользователи смогут использовать возможности своих iPhone для работы с документами без особых усилий.