Сохраните на будущее: как через заметки iPhone создать PDF-файлы

Вот как можно создавать PDF-файлы с помощью "Заметок":

Откройте приложение, создайте новый документ и нажмите значок "Прикрепить". Во всплывающем меню выберите "Сканировать документы". Расположите устройство над сканируемым документом, чтобы он лежал на контрастной поверхности для наглядности. Приложение обнаружит и отсканирует документ, отобразив его миниатюру для просмотра.

Для многостраничных документов продолжайте сканирование, следуя подсказкам на экране, пока не будут захвачены все страницы. Нажмите кнопку "Сохранить", когда сканы будут готовы.

После сканирования нажмите на миниатюру для редактирования. Отрегулируйте поля, преобразуйте в полутоновый или черно-белый формат, поверните или переснимите сканы при необходимости с помощью инструментов редактирования.

После завершения редактирования нажмите "Готово", а затем "Сохранить", чтобы создать PDF-файл в примечаниях.