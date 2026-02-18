Sony научилась находить оригинальные куски песен в музыке, созданной ИИ

Технология работает двумя способами. Если разработчики ИИ сотрудничают, система может анализировать данные, на которых обучалась модель, и находить в них защищённые авторским правом песни. Если же доступа к этим данным нет, инструмент сравнивает созданный ИИ трек с уже существующими музыкальными каталогами и оценивает возможные совпадения и «уровень влияния».

В будущем, как пишут СМИ, это может стать основой для соглашений, по которым авторы будут получать выплаты в зависимости от того, насколько их музыка повлияла на новый трек.