Sony научилась находить оригинальные куски песен в музыке, созданной ИИ

Опубликовано 18 февраля 2026, 20:351 мин.
Sony научилась находить оригинальные куски песен в музыке, созданной ИИАвторские права нужно соблюдать
Sony разработала новую технологию поиска следов реальных песен в ИИ-музыке. Система способна определить, какие именно композиции «могли повлиять» на итоговый трек и «в какой степени».
Технология работает двумя способами. Если разработчики ИИ сотрудничают, система может анализировать данные, на которых обучалась модель, и находить в них защищённые авторским правом песни. Если же доступа к этим данным нет, инструмент сравнивает созданный ИИ трек с уже существующими музыкальными каталогами и оценивает возможные совпадения и «уровень влияния».
В будущем, как пишут СМИ, это может стать основой для соглашений, по которым авторы будут получать выплаты в зависимости от того, насколько их музыка повлияла на новый трек.