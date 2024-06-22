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Опубликовано 22 июня 2024, 06:00
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Sony решила отказаться от своей программы вознаграждений - Sony Rewards

К концу 2024 года
Sony объявила о прекращении программы Sony Rewards к 31 декабря 2024 года. Этот шаг затрагивает программу вознаграждений, привязанную к кредитным картам Visa под брендами Sony и PlayStation (да, такие были), не путать с PlayStation Stars или устаревшей программой PlayStation Rewards.
Sony решила отказаться от своей программы вознаграждений - Sony Rewards
© Ferra

С этого момента прием новых участников программы прекращается. Существующие участники по-прежнему могут использовать баллы, получать доступ к своим счетам и подавать заявки на бонусы через приложение до Нового года. Баллы больше не могут быть заработаны с помощью предложений или партнерских ссылок, а привязка аккаунта к Sony Store или Movies Anywhere отключена.

Sony решила отказаться от своей программы вознаграждений - Sony Rewards

© Sony

Служба поддержки клиентов Sony Rewards прекратит работу 14 февраля 2025 года. Владельцы кредитных карт Sony и PlayStation будут проинформированы о будущих изменениях, но смогут пользоваться своими картами до конца года.

Программа, запущенная в 2017 году, позволяла начислять баллы за покупки под брендом Sony. Однако из-за негибкого процесса погашения и высокой процентной ставки в размере 27,99 % преимущества программы были ограничены по сравнению с аналогичными программами, такими как Xbox Mastercard.