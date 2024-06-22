Sony решила отказаться от своей программы вознаграждений - Sony Rewards

Sony решила отказаться от своей программы вознаграждений - Sony RewardsК концу 2024 года
С этого момента прием новых участников программы прекращается. Существующие участники по-прежнему могут использовать баллы, получать доступ к своим счетам и подавать заявки на бонусы через приложение до Нового года. Баллы больше не могут быть заработаны с помощью предложений или партнерских ссылок, а привязка аккаунта к Sony Store или Movies Anywhere отключена.
Служба поддержки клиентов Sony Rewards прекратит работу 14 февраля 2025 года. Владельцы кредитных карт Sony и PlayStation будут проинформированы о будущих изменениях, но смогут пользоваться своими картами до конца года.
Программа, запущенная в 2017 году, позволяла начислять баллы за покупки под брендом Sony. Однако из-за негибкого процесса погашения и высокой процентной ставки в размере 27,99 % преимущества программы были ограничены по сравнению с аналогичными программами, такими как Xbox Mastercard.