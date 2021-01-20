«Сообщения» Google перестанут работать на некоторых Android-смартфонах

Согласно строчке из кода Google Messages 7.2.203, запрет вступит в силу в апреле 2021 года.

Для несертифицированных Google устройств есть обходные способы для установки приложений американской компании. Google, конечно, пытается положить конец таким практикам. Однако Google Messages оставался в стороне от блокировок и был доступен для пользователей. Приложение можно было легко установить сторонними методами, оно не требовало входа в Google для работы. Поэтому Google Messages могло работать даже на новых смартфонах Huawei.

Похоже, теперь всё изменится. Приложение перестанет работать на несертифицированных смартфонах.