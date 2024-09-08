«Сообщения» в Android получили небольшое изменение дизайна

Новый “индикатор состояния”

Google тестирует новый дизайн индикатора RCS-чатов в приложении «Сообщения» на Android. В настоящее время в текстовом поле отображается «Текстовое сообщение» для SMS/MMS и «RCS-сообщение» для RCS-переговоров. Последний термин ранее был «Чат», пока Google не обновила его в начале 2023 года, чтобы привести в соответствие со стандартом RCS.