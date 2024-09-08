«Сообщения» в Android получили небольшое изменение дизайна

Опубликовано 08 сентября 2024, 05:151 мин.
«Сообщения» в Android получили небольшое изменение дизайнаНовый “индикатор состояния”
Google тестирует новый дизайн индикатора RCS-чатов в приложении «Сообщения» на Android. В настоящее время в текстовом поле отображается «Текстовое сообщение» для SMS/MMS и «RCS-сообщение» для RCS-переговоров. Последний термин ранее был «Чат», пока Google не обновила его в начале 2023 года, чтобы привести в соответствие со стандартом RCS.
В новом тестируемом дизайне эти индикаторы заменены на более простые обозначения: «(RCS)» для разговоров RCS и «(Text)» для SMS/MMS. Это решение направлено на оптимизацию интерфейса за счет сокращения обозначений, что делает их более «лаконичными». Однако использование круглых скобок может показаться некоторым пользователям «запутанным», отмечают СМИ.
На данный момент обновленные индикаторы еще не получили широкого распространения — лишь несколько сообщений подтверждают их появление.