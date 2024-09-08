Приложения
Опубликовано 08 сентября 2024, 05:15
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«Сообщения» в Android получили небольшое изменение дизайна

Новый “индикатор состояния”
Google тестирует новый дизайн индикатора RCS-чатов в приложении «Сообщения» на Android. В настоящее время в текстовом поле отображается «Текстовое сообщение» для SMS/MMS и «RCS-сообщение» для RCS-переговоров. Последний термин ранее был «Чат», пока Google не обновила его в начале 2023 года, чтобы привести в соответствие со стандартом RCS.
«Сообщения» в Android получили небольшое изменение дизайна
© Ferra

В новом тестируемом дизайне эти индикаторы заменены на более простые обозначения: «(RCS)» для разговоров RCS и «(Text)» для SMS/MMS. Это решение направлено на оптимизацию интерфейса за счет сокращения обозначений, что делает их более «лаконичными». Однако использование круглых скобок может показаться некоторым пользователям «запутанным», отмечают СМИ.

«Сообщения» в Android получили небольшое изменение дизайна

© 9to5Google

На данный момент обновленные индикаторы еще не получили широкого распространения — лишь несколько сообщений подтверждают их появление.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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