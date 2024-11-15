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Опубликовано 15 ноября 2024, 17:15
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Сооснователь *Facebook и глава *Meta Марк Цукерберг записал рэп

«Get Low»
Марк Цукерберг, сооснователь *Facebook и генеральный директор *Meta, шокировал интернет, выпустив музыкальную коллаборацию с T-Pain — кавер на песню Lil Jon «Get Low». Песня, получившая название «Z-Pain», была выпущена как необычный подарок на годовщину отношений Цукерберга и его жены Присциллы Чан.
Сооснователь *Facebook и глава *Meta Марк Цукерберг записал рэп
© Ferra

По словам Цукерберга, эта песня стала частью их традиции слушать её каждый год с тех пор, как они встретились на университетской вечеринке, на которой и звучала «Get Low». В видео из студии, которое Цукерберг опубликовал, была запечатлена реакция Присциллы, «полная юмора и нежности», пишут СМИ.

Песня доступна на Spotify, но отсутствует на таких платформах, как YouTube и Apple Music.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Тег:
#музыка