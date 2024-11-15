Опубликовано 15 ноября 2024, 17:151 мин.
Сооснователь *Facebook и глава *Meta Марк Цукерберг записал рэп«Get Low»
Марк Цукерберг, сооснователь *Facebook и генеральный директор *Meta, шокировал интернет, выпустив музыкальную коллаборацию с T-Pain — кавер на песню Lil Jon «Get Low». Песня, получившая название «Z-Pain», была выпущена как необычный подарок на годовщину отношений Цукерберга и его жены Присциллы Чан.
По словам Цукерберга, эта песня стала частью их традиции слушать её каждый год с тех пор, как они встретились на университетской вечеринке, на которой и звучала «Get Low». В видео из студии, которое Цукерберг опубликовал, была запечатлена реакция Присциллы, «полная юмора и нежности», пишут СМИ.
Песня доступна на Spotify, но отсутствует на таких платформах, как YouTube и Apple Music.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена