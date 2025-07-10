Сооснователь Twitter создал анонимный мессенджер, работающий на Bluetooth

Опубликовано 10 июля 2025, 21:151 мин.
Сооснователь Twitter создал анонимный мессенджер, работающий на BluetoothНе требующий интернета
Сооснователь Twitter и глава компании Block Джек Дорси представил новое приложение для обмена сообщениями — Bitchat. Оно работает без интернета и сотовой связи, используя только Bluetooth.
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Bitchat передаёт зашифрованные сообщения напрямую между ближайшими устройствами через Bluetooth-сеть. Это значит, что пользователи могут общаться даже при отключённой связи.
По словам Дорси, приложение не использует серверы, не требует регистрации и не собирает данные. Есть функции для повышения конфиденциальности: защищённые паролем чаты и «Режим паники», который моментально удаляет все данные при тройном нажатии на логотип.
Bitchat имеет больший радиус действия — более 300 метров, а в будущем планируется увеличить скорость и дальность с помощью Wi-Fi Direct.
Сейчас приложение доступно только для тестировщиков.