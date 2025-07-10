Сооснователь Twitter создал анонимный мессенджер, работающий на Bluetooth

Bitchat передаёт зашифрованные сообщения напрямую между ближайшими устройствами через Bluetooth-сеть. Это значит, что пользователи могут общаться даже при отключённой связи.

По словам Дорси, приложение не использует серверы, не требует регистрации и не собирает данные. Есть функции для повышения конфиденциальности: защищённые паролем чаты и «Режим паники», который моментально удаляет все данные при тройном нажатии на логотип.

Bitchat имеет больший радиус действия — более 300 метров, а в будущем планируется увеличить скорость и дальность с помощью Wi-Fi Direct.

Сейчас приложение доступно только для тестировщиков.