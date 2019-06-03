Составлен рейтинг самых безопасных развивающих приложений для детей

Специалисты Роскачества проверили 16 популярных приложений для iOS и Android. Все они предназначены для того, чтобы научить детей читать. Эксперты оценивали программы по 11 критериям, большая часть которых относилась к безопасности. Так, специалисты Роскачества смотрели наличие рекламных баннеров в приложениях, информацию о методике обучения, возможность родительского контроля, запросы персональных данных, наличие вредоносного ПО, правовую документацию и др.

Самым безопасным «Роскачество» признало приложение «Буковки: учимся читать весело!» (5 баллов). На втором месте оказалось приложение «Читания. Учимся читать!» (4,76 балла). Все остальные программы, в целом, тоже получили достаточно высокие баллы. Они не содержат вредоносного программного обеспечения и не передают в интернет персональные данные.

В итоге, по результатам оценки на соответствие всем критериям Роскачество признало лучшим приложение «Читания. Учимся читать!» (4,86 балла) для iOS и приложение «Буковки: учимся читать по слогам для детей 5–6 лет» (4,6 балла) для Android.