Приложения
Сегодня 18:41
Составлен рейтинг самых популярных приложений во всём мире
TikTok уже обогнал Instagram
Аналитики из Visual Capitalist составили рейтинг самых популярных приложений 2019 года во всём мире. Лидером стал мессенджер WhatsApp, а на пятки ему наступает TikTok.
Китайское приложение разбавляет в тройке лидеров сервисы гиганта Facebook. У WhatsApp насчитывается почти 900 млн загрузок, а у Facebook Messenger — более 700 млн. Последний уже немного уступает TikTok. Рейтинг, кстати, учитывает загрузки и из App Store, и из Google Play. Однако есть и отдельный топ исключительно для приложений под iOS. Там TikTok располагается на первом месте.
Сообщается, что в прошлом году китайская соцсеть заработала $177 млн, а это в пять раз больше, чем в 2018.
Высокую позицию общего рейтинга заняло ещё одно приложение для создания видео — Likee. Оно пока наиболее популярно в Индии.