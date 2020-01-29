Составлен рейтинг самых популярных приложений во всём мире

Китайское приложение разбавляет в тройке лидеров сервисы гиганта Facebook. У WhatsApp насчитывается почти 900 млн загрузок, а у Facebook Messenger — более 700 млн. Последний уже немного уступает TikTok. Рейтинг, кстати, учитывает загрузки и из App Store, и из Google Play. Однако есть и отдельный топ исключительно для приложений под iOS. Там TikTok располагается на первом месте.

Сообщается, что в прошлом году китайская соцсеть заработала $177 млн, а это в пять раз больше, чем в 2018.

Высокую позицию общего рейтинга заняло ещё одно приложение для создания видео — Likee. Оно пока наиболее популярно в Индии.