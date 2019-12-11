Составлен рейтинг самых удобных банковских приложений в России

Аналитики определили «Лучший ежедневный банк» и «Лучший цифровой офис». Топ первого списка заняли наиболее удобные приложения, а топ второго — те, которые могут заменить поход в офис. Эксперты также оценивали, как программы работают на разных платформах — iOS и Android.

Итак «Лучшим ежедневным банком» признали приложение «Тинькофф банк». За ним следует «Ак барс» и Альфа-банк. В рейтинге «цифровых офисов» первое место поделили Альфа-банк и «Хоум кредит». В топ-3 также входит «Тинькофф банк». А в топ-5 — Сбербанк. В рейтинге «ежедневных банков» он, к слову, 19-й.

Эксперты объяснили, что тройка лидеров в первом рейтинге автоматизировала ежедневные операции, которые совершает клиент. А победители в номинации «Цифровой офис» упростили приобретение своих продуктов в мобильном приложении.