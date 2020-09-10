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Приложения
Сегодня 15:00

Составлен список лучших приложений для родительского контроля

Эти приложения платные
Специалисты Роскачества изучили наиболее популярные мобильные приложения для родительского контроля на iOS и Android. Они составили список лучших сервисов, доступных в России.

Такие приложения позволяют ограничить активность детей на мобильных устройствах и уберечь их от потенциально вредной информации.

Вот топ приложений для родительского контроля на Android:

Роскачество

А вот на iOS:

Роскачество

Лидером оказалось приложение «Лаборатории Касперского» (4,53 балла на Android и 4,38 на iOS). Оно лучше всех справляется с блокировкой запрещённого для детей контента. Однако приложение платное — стоит 299 рублей в месяц.

На втором месте оказалось решение от ESET, но оно доступно только для Android-смартфонов. Стоит дешевле — 99 рублей в месяц.

Третье место отдали приложению от производителя антивируса McAfee. Safe Family доступен на обеих платформах и стоит 349 рублей в месяц.