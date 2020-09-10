Приложения
Сегодня 15:00
Составлен список лучших приложений для родительского контроля
Эти приложения платные
Специалисты Роскачества изучили наиболее популярные мобильные приложения для родительского контроля на iOS и Android. Они составили список лучших сервисов, доступных в России.
Такие приложения позволяют ограничить активность детей на мобильных устройствах и уберечь их от потенциально вредной информации.
Вот топ приложений для родительского контроля на Android:
Роскачество
А вот на iOS:
Роскачество
Лидером оказалось приложение «Лаборатории Касперского» (4,53 балла на Android и 4,38 на iOS). Оно лучше всех справляется с блокировкой запрещённого для детей контента. Однако приложение платное — стоит 299 рублей в месяц.
На втором месте оказалось решение от ESET, но оно доступно только для Android-смартфонов. Стоит дешевле — 99 рублей в месяц.
Третье место отдали приложению от производителя антивируса McAfee. Safe Family доступен на обеих платформах и стоит 349 рублей в месяц.