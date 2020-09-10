Составлен список лучших приложений для родительского контроля

Лидером оказалось приложение «Лаборатории Касперского» (4,53 балла на Android и 4,38 на iOS). Оно лучше всех справляется с блокировкой запрещённого для детей контента. Однако приложение платное — стоит 299 рублей в месяц.

На втором месте оказалось решение от ESET, но оно доступно только для Android-смартфонов. Стоит дешевле — 99 рублей в месяц.

Третье место отдали приложению от производителя антивируса McAfee. Safe Family доступен на обеих платформах и стоит 349 рублей в месяц.