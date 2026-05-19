Сотрудники Amazon делают бессмысленные задачи с ИИ, просто чтобы выполнить план

19 мая 2026, 18:42
Сотрудники Amazon делают бессмысленные задачи с ИИ, просто чтобы выполнить планВнутренние показатели важнее контента
Гонка компаний за внедрением ИИ, похоже, превращается в спектакль. Как пишут СМИ, сотрудники Amazon вынуждены показывать начальству, что они активно используют ИИ, даже если в этом нет реальной необходимости.
Так, работники в Amazon применяют внутренний ИИ-инструмент MeshClaw для «совершенно ненужных задач». Просто чтобы поднять свои показатели использования ИИ и выглядеть «лояльными» новой политике компании.
В Amazon якобы ввели цель: более 80% разработчиков должны пользоваться ИИ каждую неделю. Из-за этого некоторые сотрудники начали поручать ИИ что угодно, лишь бы были запросы.
Такое встречается не только в Amazon, по данным Wired.