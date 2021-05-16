Приложения
Сегодня в 18:31
Сотрудники ГИБДД стали лучше искать нарушителей на дороге с помощью приложения
Приложение присылает им уведомления при обнаружении нарушителей
Сотрудники ГИБДД получили новое мобильное приложение для смартфона, которое помогает им выявлять на дороге нарушителей — водителей, лишённых прав, и незарегистрированные транспортные средства.
Об этом «РИА» Новости рассказала пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Экипажи ДПС используют приложение во время рейдов. Они получают уведомления о пересечении перекрёстка автомобилем-нарушителем. Сами сотрудники при этом тоже стоят на перекрёстке.
Сообщается, что во время такого рейда в Екатеринбурге сотрудники за два часа получили более 15 уведомлений от приложения. В пяти случаях информация подтвердилась. У трёх автомобилей не было регистрации, а у двоих водителей не оказалось прав. Эти люди должны будут выплатить крупные штрафы или отправиться под административный арест.