Сотрудники Пентагона устанавливали приложения для знакомств и игры на правительственные телефоны

Авторы отчёта выяснили, что подразделения вооружённых сил США разрешают персоналу устанавливать несанкционированное программное обеспечение из общедоступных магазинов приложений. Такие программы могут собирать личные данные со смартфонов без ведома пользователя. Так может быть раскрыта, например, конфиденциальная информация о местоположении сотрудников.

В отчёте не приведены названия приложений, которые были установлены на правительственных устройствах. Однако говорится, что сотрудники Пентагона были пойманы на использовании приложений для сервисов потокового видео, фэнтези-футбола, знакомств и для «создания коротких видео».