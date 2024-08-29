Соучредитель американского аналога Avito получил 5 лет тюрьмы

76-летний Лейси был осужден в прошлом году за международное отмывание денег, хотя сообщается, что присяжные «зашли в тупик» по 84 дополнительным обвинениям. Несмотря на то, что окружной судья США Дайан Хаметева оправдала Лейси по многим пунктам из-за недостаточности улик, ему по-прежнему предъявлено около 30 пунктов обвинения, связанных с содействием проституции и отмыванием денег.

Сайт Backpage, работавший с 2004 года до его закрытия правительством в 2018 году, предположительно принес 500 миллионов долларов дохода, связанного с проституцией. Защита Лейси утверждала, что он не участвовал в ежедневных операциях Backpage. Однако судья Хаметева утверждал, что Лейси был полностью осведомлен о преступной деятельности, связанной с сайтом, и не предпринял никаких действий.

Наряду с Лейси к 10 годам тюремного заключения были приговорены финансовый директор Джон Брунст и исполнительный вице-президент Скотт Спир.