Приложения
Опубликовано 29 августа 2024, 10:10
1 мин.

Соучредитель американского аналога Avito получил 5 лет тюрьмы

Другие руководители Backpage также приговорены к тюремному заключению
Майкл Лейси, соучредитель печально известного в США сайта объявлений Backpage, вместе с двумя другими руководителями был приговорен к тюремному заключению за «содействие проституции и отмывание денег под видом законного бизнеса».
Соучредитель американского аналога Avito получил 5 лет тюрьмы
© Ferra

76-летний Лейси был осужден в прошлом году за международное отмывание денег, хотя сообщается, что присяжные «зашли в тупик» по 84 дополнительным обвинениям. Несмотря на то, что окружной судья США Дайан Хаметева оправдала Лейси по многим пунктам из-за недостаточности улик, ему по-прежнему предъявлено около 30 пунктов обвинения, связанных с содействием проституции и отмыванием денег.

Сайт Backpage, работавший с 2004 года до его закрытия правительством в 2018 году, предположительно принес 500 миллионов долларов дохода, связанного с проституцией. Защита Лейси утверждала, что он не участвовал в ежедневных операциях Backpage. Однако судья Хаметева утверждал, что Лейси был полностью осведомлен о преступной деятельности, связанной с сайтом, и не предпринял никаких действий.

Наряду с Лейси к 10 годам тюремного заключения были приговорены финансовый директор Джон Брунст и исполнительный вице-президент Скотт Спир.

Источник:AP
Автор:Максим Многословный
Теги:
#работа
,
#сша
,
#преступник