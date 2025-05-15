SoundCloud пересмотрит собственные правила из-за споров об ИИ

Генеральный директор SoundCloud Элиа Сетон в открытом письме признал, что формулировки были слишком расплывчатыми, что привело к путанице. Компания заверила, что никогда не использовала контент артистов для обучения ИИ и не планирует этого делать без разрешения. Новые условия, которые появятся в ближайшие недели, чётко запретят использование музыки и голосов пользователей для создания генеративных ИИ-моделей, имитирующих их творчество.

SoundCloud подчёркивает, что любые ИИ-инструменты на платформе будут направлены на поддержку артистов, например, для персонализированных рекомендаций или обнаружения мошенничества.