SoundCloud пересмотрит собственные правила из-за споров об ИИ

Опубликовано 15 мая 2025, 15:221 мин.
SoundCloud пересмотрит собственные правила из-за споров об ИИОбучение ИИ музыке
Музыкальная платформа SoundCloud объявила о пересмотре условий использования (TOS) после волны критики, вызванной пунктом, разрешающим использование загруженной музыки для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Обновление, замеченное в феврале 2024 года, вызвало недовольство артистов, опасающихся, что их работы могут быть использованы для создания ИИ-моделей без явного согласия.
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Генеральный директор SoundCloud Элиа Сетон в открытом письме признал, что формулировки были слишком расплывчатыми, что привело к путанице. Компания заверила, что никогда не использовала контент артистов для обучения ИИ и не планирует этого делать без разрешения. Новые условия, которые появятся в ближайшие недели, чётко запретят использование музыки и голосов пользователей для создания генеративных ИИ-моделей, имитирующих их творчество.
SoundCloud подчёркивает, что любые ИИ-инструменты на платформе будут направлены на поддержку артистов, например, для персонализированных рекомендаций или обнаружения мошенничества.