SoundCloud заподозрили в обучении ИИ на бесплатной музыке пользователей

Опубликовано 12 мая 2025, 06:451 мин.
SoundCloud заподозрили в обучении ИИ на бесплатной музыке пользователейКомпания опровергает слухи
SoundCloud выступила с официальным заявлением, опровергающим слухи о том, что платформа использует музыку пользователей для тренировки искусственного интеллекта (ИИ). Спекуляции начались после того, как в сети появились предположения о возможном применении треков, загруженных на платформу, для создания моделей ИИ, способных генерировать музыку.
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Такие опасения возникли на фоне растущей популярности ИИ-инструментов в музыкальной индустрии. В заявлении, опубликованном SoundCloud, компания подчеркнула, что не использует пользовательский контент для обучения ИИ и не планирует этого делать без явного согласия правообладателей.
Платформа, известная как площадка для независимых артистов, заверила, что защита авторских прав остается приоритетом. SoundCloud также отметила, что любые изменения в политике будут прозрачными и согласованными с пользователями.