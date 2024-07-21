Southwest Airlines избежала пятничного хаоса из-за использования Windows 3.1

Опубликовано 21 июля 2024, 19:33
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Southwest Airlines избежала пятничного хаоса из-за использования Windows 3.1Удача
Southwest Airlines неожиданно вышла из недавнего глобального сбоя CrowdStrike практически невредимой благодаря использованию уж очень винтажной технологии. Сбой, вызванный неисправным обновлением CrowdStrike, привел к массовому хаосу, нарушив работу многих крупных авиакомпаний и учреждений.
Неисправное обновление сделало компьютеры неработоспособными, заставив несколько авиакомпаний, включая United, Delta и American Airlines, остановить полеты. По иронии судьбы, зависимость Southwest Airlines от устаревших технологий оказалась спасительной.
Авиакомпания использует операционную систему Windows 3.1, выпущенную в 1992 году, которая не пострадала от проблемного обновления, поскольку вообще не получила его. Отсутствие последних обновлений обеспечило нормальную работу систем Southwest. Авиакомпания также использует Windows 95 для составления расписания работы персонала.