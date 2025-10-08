Создан 3D-тур по по памятнику наскального искусства России

Там расположен самый знаменитый из восьми памятников наскального искусства региона. Писанница была впервые открыта экспедицией Даниэля Мессершмидта в 1721 году. В начале XX века археологи сделали первые фотографии петроглифов, а в 1960-х академик Окладников провёл наиболее полное исследование памятника.

В 1988 году рядом с объектом открылся музей-заповедник, один из первых примеров системной охраны древних изображений в РСФСР.

В 2019–2025 годах археологи провели полное документирование всех известных изображений для создания точных 3D-моделей памятника.

Теперь любой желающий может виртуально прогуляться у петроглифов, изучить древние рисунки и познакомиться с историей наскального искусства Кузбасса по этой ссылке.