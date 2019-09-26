Создан альтернативный магазин приложений для iOS без необходимости взлома iPhone

Называется магазин просто — AltStore. Для запуска приложений из него добиваться доступа к файловой системе iPhone или iPad не надо. Разработчик утверждает, что обошёл ограничения Apple каким-то иным способом. При этом установленное ПО неотличимо от того, что компилируется в Xcode.

Есть небольшая неудобство в использовании AltStore. Во-первых, оно требует правильной установки. Нужно обзавестись утилитой AltServer на компьютере, подключить к нему устройство от Apple и вручную установить приложение AltStore. Во-вторых, его необходимо синхронизировать с десктопной версией iTunes.

Запуск магазина ожидается 28 сентября.