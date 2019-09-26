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Сегодня 17:06

Создан альтернативный магазин приложений для iOS без необходимости взлома iPhone

Его запустят 28 сентября
iOS-разработчик объявил о запуске альтернативного магазина приложений для устройств Apple. Чтобы установить программы оттуда, никакой джейлбрейк (операция для получения доступа к файловой системе девайсов) не нужен. В магазине при этом есть очень интересные приложения. Например, эмулятор Delta для запуска игр классических консолей Nintendo.

Называется магазин просто — AltStore. Для запуска приложений из него добиваться доступа к файловой системе iPhone или iPad не надо. Разработчик утверждает, что обошёл ограничения Apple каким-то иным способом. При этом установленное ПО неотличимо от того, что компилируется в Xcode.

Есть небольшая неудобство в использовании AltStore. Во-первых, оно требует правильной установки. Нужно обзавестись утилитой AltServer на компьютере, подключить к нему устройство от Apple и вручную установить приложение AltStore. Во-вторых, его необходимо синхронизировать с десктопной версией iTunes.

Запуск магазина ожидается 28 сентября.

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