Создан бесконечный лабиринт, который заманивает в ловушку ИИ-ботов

Опубликовано 24 января 2025, 14:311 мин.
Создан бесконечный лабиринт, который заманивает в ловушку ИИ-ботовРазработчик создал инструмент для отлавливания ботов ИИ в бесконечных циклах
Разработчик, известный в сети под ником Aaron B, создал программу с открытым исходным кодом под названием Nepenthes, предназначенную для заманивания веб-ботов в бесконечный цикл случайно сгенерированных страниц. Эти «краулеры», используемые компаниями для сбора данных для обучения моделей искусственного интеллекта, часто работают без особой логики — загружают ссылки и бесконечно следуют по ним. Nepenthes использует это, генерируя бесконечные ссылки, которые ведут обратно к нему самому, тратя время и вычислительные ресурсы ботов.
Nepenthes можно использовать как в оборонительных целях для защиты содержимого сайта, так и в наступательных, чтобы нарушить работу ИИ-компаний, заставляя их системы усерднее работать над бессмысленными данными. Инструмент намеренно замедляет загрузку страниц и создает бесконечный лабиринт ссылок.
Aaron B предупреждает, что Nepenthes — это «заведомо вредоносный код» и должен использоваться только теми, кто понимает риски.