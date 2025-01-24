Создан бесконечный лабиринт, который заманивает в ловушку ИИ-ботов

Nepenthes можно использовать как в оборонительных целях для защиты содержимого сайта, так и в наступательных, чтобы нарушить работу ИИ-компаний, заставляя их системы усерднее работать над бессмысленными данными. Инструмент намеренно замедляет загрузку страниц и создает бесконечный лабиринт ссылок.

Aaron B предупреждает, что Nepenthes — это «заведомо вредоносный код» и должен использоваться только теми, кто понимает риски.