Создан ИИ-чатбот для помощи студентам

Опубликовано 18 июля 2024, 19:16
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Создан ИИ-чатбот для помощи студентамIris из TUM
Исследователи из Мюнхенского технического университета (TUM) представили чат-бота Iris, предназначенного для помощи студентам, изучающим информатику, в выполнении заданий по программированию. Интегрированный в учебную платформу Artemis, Iris использует ИИ-модель OpenAI для обеспечения персонализированной поддержки, предлагая подсказки и задавая наводящие вопросы с учетом знаний студентов.
Недавнее исследование с участием более 200 студентов на нескольких лекциях по информатике подтвердило эффективность Iris. Студенты отметили улучшение понимания концепций программирования и выразили “комфорт и доверие” при взаимодействии с чатботом.
Ведущий исследователь Стефан Круше подчеркивает роль Iris в качестве дополнения к человеческим репетиторам, особенно на больших лекциях, где студенты могут “не решаться публично задавать вопросы”.