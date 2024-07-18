Создан ИИ-чатбот для помощи студентам

Недавнее исследование с участием более 200 студентов на нескольких лекциях по информатике подтвердило эффективность Iris. Студенты отметили улучшение понимания концепций программирования и выразили “комфорт и доверие” при взаимодействии с чатботом.

Ведущий исследователь Стефан Круше подчеркивает роль Iris в качестве дополнения к человеческим репетиторам, особенно на больших лекциях, где студенты могут “не решаться публично задавать вопросы”.