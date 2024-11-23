Приложения
Опубликовано 23 ноября 2024, 03:00
1 мин.

Создан метод навигации дронов без использования GPS

Британия и Австралия постарались
Новое партнерство между британской NILEQ и австралийской Advanced Navigation должно произвести прорыв в навигации дронов, создав систему навигации, работающую без GPS и объединяющую «нейроморфные камеры» с «инерциальными навигационными системами» (INS). Это решение устраняет ограничения традиционной навигации на основе GPS, которая может дать сбой в условиях помех или препятствий, таких как плотная застройка или неблагоприятные погодные условия.
Создан метод навигации дронов без использования GPS
© Ferra

Нейроморфная камера NILEQ имитирует сетчатку глаза человека, фиксируя изменения яркости, а не полные изображения, что позволяет сократить объем генерируемых данных и увеличить скорость. Камера отслеживает изменения рельефа при движении дрона, а алгоритмы преобразуют эти данные в цифровой «отпечаток рельефа», который потом сравнивается с базой спутниковых снимков.

Комбинируя визуальные данные с нейроморфной камеры и INS, беспилотники могут регулярно перекалибровать свое положение, повышая точность на больших расстояниях и во времени. Обработка данных в режиме реального времени и определение рельефа местности позволяют аппарату ориентироваться, не полагаясь на сигналы GPS.

Коммерческие летные испытания запланированы на конец этого года, а выпуск ожидается к середине 2025 года.

Источник:spectrum
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дрон
,
#навигатор
,
#GPS