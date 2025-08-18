Создан шахматный ИИ-бот Allie, который играет как человек, а не машина

Эту проблему решил аспирант Карнеги-Меллона Йимин Чжан, создав шахматного бота Allie. В отличие от классических движков, Allie обучался не на просчётах позиций, а на 91 миллионе партий, сыгранных людьми. Поэтому его стиль максимально приближен к человеческому: он нападает, защищается и даже «задумывается» в критических моментах.

Исследователи отмечают, что Allie демонстрирует уровень игры гроссмейстера, особенно в партиях против сильных соперников. Но главное — играть против него полезно: его ходы понятны, и обучение становится «естественным».

С момента запуска на платформе Lichess Allie уже сыграл свыше 11 500 партий, из которых выиграл более 6 500. Бот доступен всем желающим, причём абсолютно бесплатно и с открытым исходным кодом. Попробовать его можно только в режиме блица, а также наблюдать за его партиями в реальном времени.