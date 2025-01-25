Создан спектральный микродатчик, который сделает технику лучше и дешевле

Это крошечное устройство размером всего 5 микрометров анализирует, как материалы взаимодействуют со светом, чтобы определить их свойства. В отличие от традиционных громоздких датчиков, используемых в лабораториях, этот компактный сенсор использует электрические реакции на свет, что делает его идеальным для смартфонов и носимых устройств. С его помощью устройства смогут обнаруживать испорченные продукты, диагностировать заболевания и даже выявлять поддельные лекарства.

Датчик работает, «обучаясь» на различных световых сигнатурах и создавая уникальные электрические отпечатки для каждого типа. Затем интеллектуальные алгоритмы декодируют эти отпечатки, чтобы идентифицировать материалы с удивительной точностью, различая тысячи цветов.

Ведущие исследователи Жипей Сун (Zhipei Sun) и Сяоци Куи (Xiaoqi Cui) подчеркнули способность датчика упростить анализ материалов и его потенциал для преобразования потребительской электроники. Его инновационная конструкция позволяет точно настраивать датчик с помощью регулировки напряжения, что делает его универсальным для применения в реальном мире.

Разработка может привнести мощь передовой спектроскопии в повседневные устройства, сделав высокотехнологичную идентификацию материалов доступной каждому.