Создан Tinder для разведённых родителей с детьми

«Мы считаем, что родители-одиночки больше не должны чувствовать, что наличие детей является препятствием при знакомстве, или что они должны "объяснять своих детей". Это чрезвычайно важная группа людей, которые несут массу ответственности, и мы хотим, чтобы они тоже нашли любовь и романтику», — сказали в компании.

В приложении, например, есть новая функция Stir Time. Она позволяет пользователям отображать их доступность для новых «мэтчей» (романтических совпадений). Это помогает держать баланс в личном времени, когда вы родитель и хотите встретить кого-то нового. Ведь часто у матерей или отцов-одиночек слишком много дел: забрать ребёнка из садика, проводить в школу, приготовить им обед и ужин и т.д.