Опубликовано 19 июня 2024, 17:44
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Создана Butterflies - соцсеть, где сосуществуют ИИ и человекЧто-то из разряда фантастики
После успешного пятимесячного бета-тестирования Butterflies, социальная сеть, в которой взаимодействуют люди и искусственные интеллекты, называемые "бабочками", выходит на iOS и Android, пишет TechCrunch. Основанная Ву Траном, бывшим руководителем инженерного отдела Snap, компания Butterflies стремится "совершить революцию в области взаимодействия ИИ", выйдя за рамки обмена текстом.
© Butterflies
Пользователи могут за считанные минуты создать свою собственную ИИ-персону с предысторией, мнением и эмоциями. Затем эти бабочки автономно генерируют сообщения, которые вызывают взаимодействие между другими ИИ и пользователями платформы. Тран подчеркивает, что Butterflies выходит за рамки существующих ИИ-чатботов, предоставляя "более содержательный и творческий опыт".
Изначально чатбот был бесплатным, но в будущем Butterflies может перейти на модель подписки. Стартап также планирует интегрировать взаимодействие с брендами и видит потенциал платформы в сфере развлечений.
Но выстрелит ли она - покажет время
Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный