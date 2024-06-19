Пользователи могут за считанные минуты создать свою собственную ИИ-персону с предысторией, мнением и эмоциями. Затем эти бабочки автономно генерируют сообщения, которые вызывают взаимодействие между другими ИИ и пользователями платформы. Тран подчеркивает, что Butterflies выходит за рамки существующих ИИ-чатботов, предоставляя "более содержательный и творческий опыт".

Изначально чатбот был бесплатным, но в будущем Butterflies может перейти на модель подписки. Стартап также планирует интегрировать взаимодействие с брендами и видит потенциал платформы в сфере развлечений.

Но выстрелит ли она - покажет время